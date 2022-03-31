Kabusu yaşattılar! Galatasaraylı Luyindama'nın evine saldırı düzenlendi - Haberler

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Kabusu yaşattılar! Galatasaraylı Luyindama'nın evine saldırı düzenlendi

Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
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Galatasaray'ın sezon başı kiralık gönderdiği Demokratik Kongolu futbolcu Luyindama, ülkesinin Fas'a kaybettiği maçın ardından hayatının şokunu yaşadı. Holiganlar Luyindama'nın evine saldırdı. Saldırı sırasında eşinin evde yalnız olduğu belirtildi.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Fas'a 4-1 kaybettiği maçta yenilen 2 golden sorumlu tutulan Luyindama'nın Kinşasa'daki evine saldırı düzenlendi.

Kabusu yaşattılar! Galatasaraylı Luyindama'nın evine saldırı düzenlendi

EŞİ YALNIZDI

Saldırganların taş yağmuruna tuttuğu ev tahrip oldu. O sırada Christian Luyindama'nın eşinin evde yalnız olduğu belirtildi.

Kabusu yaşattılar! Galatasaraylı Luyindama'nın evine saldırı düzenlendi

"EVİ YIKMAK İSTEDİLER"

Actudc'de yer alan habere göre bir görgü tanığı, "Büyük taşlarla ve başka şeylerle geldiler. Camları ve birçok şeyi kırdılar. Kesinlikle evi yıkmak istediler. Karısı oradaydı. Polis şans eseri müdahale etti" dedi.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Christian Luyindama, Galatasaray, Spor, Haberler

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