Kabusu yaşattılar! Galatasaraylı Luyindama'nın evine saldırı düzenlendi

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Fas'a 4-1 kaybettiği maçta yenilen 2 golden sorumlu tutulan Luyindama'nın Kinşasa'daki evine saldırı düzenlendi.

EŞİ YALNIZDI

Saldırganların taş yağmuruna tuttuğu ev tahrip oldu. O sırada Christian Luyindama'nın eşinin evde yalnız olduğu belirtildi.

"EVİ YIKMAK İSTEDİLER"

Actudc'de yer alan habere göre bir görgü tanığı, "Büyük taşlarla ve başka şeylerle geldiler. Camları ve birçok şeyi kırdılar. Kesinlikle evi yıkmak istediler. Karısı oradaydı. Polis şans eseri müdahale etti" dedi.