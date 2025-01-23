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Kabus bitmiyor! Manchester City Şampiyonlar Ligi'nden elenebilir

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Manchester City'nin zor günleri devam ediyor. Bu sezon pek de istenilen performansı sergileyemeyen takım, Şampiyonlar Ligi'nde de zorlu bir süreçten geçiyor. Son maçında PSG'ye 4-2 mağlup olan City, bu sonuçla birlikte Şampiyonlar Ligi'nde erken veda etme ihtimaliyle karşı karşıya. Manchester City'nin son hafta maçı Club Brugge ile olacak.

Bu sene kabusu yaşayan Manchester City'de kötü gidişat sürüyor. Psg'ye de yenilen Guardiola'nın ekibi Şampiyonlar Ligi'ne erken veda edebilir. Manchester City, ilk 24'ün tur atladığı Şampiyonlar Ligi'nde son haftaya 25. sırada giriyor.

2-0'DAN MAÇ VERDİLER

Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta maçında City deplasmanda Psg'ye konuk oldu. 2-0 öne geçen City sahadan 4-2'lik mağlubiyetle ayrıldı. Maçta goller; 50. dakikada Grealish, 53. dakikada Haaland, 56. dakikada Dembele, 61. dakikada Barcola, 78. dakikada Neves ve 90+5. dakikada Ramos'dan geldi.

DEVLER LİGİ'NDEN ELENEBİLİR

Bu sonuçla birlikte PSG 10 puana yükseldi. Manchester City ise 8 puanda kaldı. Manchester City son hafta öncesi ilk 24'ün dışında 25. sırada yer alıyor. Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının son maçında PSG, Stuttgart'a konuk olacak. City ise sahasında Club Brugge ile karşılaşacak.

Kabus bitmiyor! Manchester City Şampiyonlar Ligi'nden elenebilir
İbrahim Çelik
İbrahim Çelik
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