Kabotaj Deniz Kupası Yarışları Tamamlandı

Kabotaj Deniz Kupası Yarışları Tamamlandı
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Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Kabotaj Deniz Kupası Yarışları Tekirdağ'da yapıldı. Farklı kulüplerden 59 sporcunun katıldığı yarışlar, Marmara Denizi'nde 4 farklı sınıfta gerçekleştirildi. Ödül töreninde dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Kabotaj Deniz Kupası Yarışları tamamlandı.

Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübünde düzenlenen yarışlara farklı kulüplerden 59 sporcu katıldı. Marmara Denizi açıklarında dün başlayan yarışlar 4 farklı sınıfta gerçekleşti. Yarışlar sonunda yelken kulübünde ödül töreni düzenlendi.

Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, Tekirdağ Bölge Liman Başkanı İrfan Kızıltaş, Türkiye Yelken Federasyonu Tekirdağ Temsilcisi Hüseyin Ergin Özdem tarafından sporculara madalyaları verildi.

Yarışlarda kategorilerine göre dereceye giren sporcular şunlar:

Optimist Genel:

1. Ahmet Arel Barut

2. Boran Öden

3. Ateş Ali Bakır

Optimist Junior:

1. Lila Atalay

2. Rüzgar Uzel

3. Ali Dindar

Optimist Kızlar:

1. Lila Atalay

2. Duru Ateş

3. Janset Tugan

Optimist Junior Kızlar:

1. Lila Atalay

2. Duru Ateş

3. Janset Tugan

ILCA 4:

1. Hayrettin Eren Çakır

2. Deniz Gümüş

3. Mercan Deniz Zayim

ILCA 6:

1. Kutsal Güneş Kurnaz

2. Naz Defne Genç

3. Utku Aksoy

Bambinos Genel Klasman:

1. Can Yaman Oktay

2. Tunahan Naci Piker

3. Alparslan Hazan

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Spor
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