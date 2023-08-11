Kablolu Wakeboard Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonası Kayseri'de Başladı

Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu iş birliğinde Kayseri'de düzenlenen Kablolu Wakeboard Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonası başladı. Genç kadınlar ve genç erkekler eleme grubu yarışları yapıldı. Toplamda 143 sporcu mücadele ediyor.