A Milliler'de galibiyet golü Kaan Ayhan'dan

Milli futbolcu Kaan Ayhan, ABD maçıyla A Milli Futbol Takımı'ndaki 6. gol sevincini yaşadı.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 3. ve maçında Los Angeles Stadyumu'nda ABD ile oynarken, millilerde galibiyet golü Kaan Ayhan'dan geldi. Mücadelenin 90+8. dakikasında Can Uzun'un sol çaprazda yaptığı vuruşta kaleciden sekerek arka direğe açılan topu Kaan, kale önünde ağlara gönderdi ve skoru 3-2'ye getirdi.

31 yaşındaki futbolcu, ABD müsabakasıyla 74. milli maçına çıktı 6. golünü kaydetti. Maça yedek başlayan Kaan Ayhan 88. dakikada Orkun Kökçü'nün yerine oyuna dahil oldu. - LOS ANGELES

Kaynak: İhlas Haber Ajansı