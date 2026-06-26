Haberler

A Milliler'de galibiyet golü Kaan Ayhan'dan

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası elemelerinde ABD'yi 3-2 yenerken galibiyet golünü Kaan Ayhan attı. Kaan, 74. milli maçında 6. golünü kaydetti.

Milli futbolcu Kaan Ayhan, ABD maçıyla A Milli Futbol Takımı'ndaki 6. gol sevincini yaşadı.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 3. ve maçında Los Angeles Stadyumu'nda ABD ile oynarken, millilerde galibiyet golü Kaan Ayhan'dan geldi. Mücadelenin 90+8. dakikasında Can Uzun'un sol çaprazda yaptığı vuruşta kaleciden sekerek arka direğe açılan topu Kaan, kale önünde ağlara gönderdi ve skoru 3-2'ye getirdi.

31 yaşındaki futbolcu, ABD müsabakasıyla 74. milli maçına çıktı 6. golünü kaydetti. Maça yedek başlayan Kaan Ayhan 88. dakikada Orkun Kökçü'nün yerine oyuna dahil oldu. - LOS ANGELES

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD'yi son nefeste devirdik! A Milli Takımımız Dünya Kupası'na galibiyetle veda etti

A Milli Takımımız Dünya Kupası'na galibiyetle veda etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü Türk maden suyu marketlerden toplatılıyor! İsviçre'de 'Tüketmeyin' uyarısı yapıldı

Ünlü Türk maden suyu toplatılıyor! "Tüketmeyin" uyarısı yapıldı
Paraguay ve Avustralya yenişemedi! iki takım da son 32'de

Rakiplerimiz Paraguay ve Avustralya karşı karşıya geldi! İşte sonuç
Dünya yıldızları tribündeydi! Türkiye-ABD maçına damga vuran isimler

Maça damga vuran görüntüler
Fatih'te 5 katlı iş hanında yangın: 1 kişi kurtarıldı

Fatih'te iş hanında korkutan yangın: 1 kişi kurtarıldı
Milli futbolcuların moral bozukluğu suratlarına yansıdı

Herkes bu anları konuşuyor!
Çilemiz devam ediyor! A Milli Takımımız ABD karşısında da maça gol yiyerek başladı

Televizyonun karşısına geçenler büyük bir şokla karşı karşıya kaldı
A Milli Takımımız Dünya Kupası'ndaki ilk golünü attı

24 yıllık hasretimiz sonunda bitti!