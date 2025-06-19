Juventus ve Salzburg, Kulüpler Dünya Kupası'nda Galip Geldi

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası G Grubu'nda Juventus, Al Ain'ı 5-0 yenerken H Grubu'nda ise Salzburg, Pachuca'yı 2-1 mağlup etti.

ABD'deki 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda G Grubu'nda İtalyan ekibi Juventus, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Al Ain ile karşılaşırken H Grubu'nda ise Avusturya ekibi Salzburg, Meksika takımı Pachuca ile kozlarını paylaştı.

Juventus, Al Ain'ı 5-0 yenerken İtalyan ekibinde forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, 31. dakikada takımını 3-0 öne geçiren golü kaydetti.

Salzburg ise Pachuca'yı 2-1 yendi.