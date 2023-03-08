Juventus topa girdi, Galatasaraylılar çıldırdı! Icardi için yolun sonu görünüyor

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Mauro Icardi için Juventus devrede. Sarı-kırmızılıların bonservisini almak istediği Arjantinli yıldız için İtalyan devi, PSG'ye Moise Kean'i önerdi. Bu teklif kabul görürse Icardi, Juventus'un yolunu tutarken, Kean ise PSG'ye imza atacak.

Sezon başında Galatasaray'ın Paris Saint-Germain'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro Icardi, performansıyla göz dolduruyor. Arjantinli yıldızın bonservisini almak isteyen sarı-kırmızılıların önünde artık büyük bir engel var.

KEAN'E KARŞI ICARDI'Yİ İSTİYORLAR

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, Juventus'un Paris Saint-Germain'e Mauro Icardi için Moise Kean'i önerdiği iddia edildi. Bu teklife PSG'nin vereceği yanıt merak edilirken, Icardi'nin ise Galatasaray'da mutlu olması soru işaretlerini artırıyor.

"TAKIMDA KALDI" YORUMLARI YAPILIYOR

Galatasaray ile ilgili son günlerde sosyal medyada sık sık paylaşım yapan Mauro Icardi için "Takımda kaldı" yorumları yapılırken, dünya devi Juventus'tan gelen teklif karşısında ise nasıl bir tavır takınacağı merak konusu