Juventus, Galatasaray maçı öncesi RAMS Park'ta yürüyüş yaptı
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu için Galatasaray ile karşılaşacak Juventus, maç öncesi RAMS Park'ta yürüyüş yaptı ve stat zeminini inceledi.
Uefa Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında yarın Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak İtalya ekibi Juventus, müsabakanın oynanacağı RAMS Park'ta yürüyüş yaptı.
Torino ekibinin teknik heyeti ve futbolcuları, basın toplantısı öncesinde statta yürüdü.
Oyuncular, yürüyüş sırasında zemini ve stadı inceledi.
Kaynak: AA / Can Öcal