Haberler

Juventus, Galatasaray maçı öncesi RAMS Park'ta yürüyüş yaptı

Juventus, Galatasaray maçı öncesi RAMS Park'ta yürüyüş yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu için Galatasaray ile karşılaşacak Juventus, maç öncesi RAMS Park'ta yürüyüş yaptı ve stat zeminini inceledi.

Uefa Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında yarın Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak İtalya ekibi Juventus, müsabakanın oynanacağı RAMS Park'ta yürüyüş yaptı.

Torino ekibinin teknik heyeti ve futbolcuları, basın toplantısı öncesinde statta yürüdü.

Oyuncular, yürüyüş sırasında zemini ve stadı inceledi.

Kaynak: AA / Can Öcal
'İran'ı işgal' iddiasına Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yalanlama

Ortalığı karıştıran "İran" iddiasına Ankara'dan net yalanlama
Randevu bile verdiler! Alınan kötü sonuçlar sonrası tesislere hesap sormaya gidiyorlar

Randevu bile verdiler! Alınan kötü sonuçlar sonrası tesisi basacaklar
Oğlunu canlı yayında tekme tokat dövdü

Oğlunu canlı yayında bu halde gördü, sonra yaşananlar fena
Üç kesime büyük kolaylık! Erdoğan imzaladı, kredilerde yüzde 100 faiz indirimi

Üç kesime büyük kolaylık! Erdoğan imzaladı, yüzde 100 indirim var
Brezilya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 23 kişi hayatını kaybetti

Ülkeyi yasa boğan felaket! Can kaybı korkunç boyutlarda
Ünlü oyuncu Ufuk Özkan'dan vefasızlık sitemi: Mesaj bile atmayanlar oldu

Sağlığına kavuşan ünlü oyuncudan sanat dünyasına vefa sitemi
12 maçta 4 kırmızı kart gören Caner Erkin'i şoke eden karar

12 maçta 4 kırmızı kart gören Caner'i şoke eden karar