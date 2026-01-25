Haberler

Kenan Yıldız'ın gol attığı maçta Juventus, Napoli'yi 3-0 yendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde Juventus, sahasında Napoli'yi 3-0'lık skorla mağlup etti. Golleri Jonathan David, Kenan Yıldız ve Filip Kostic attı. Bu galibiyetle Juventus, puanını 42'ye çıkardı.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) oynanan maçta Juventus, sahasında Napoli'yi 3-0 mağlup etti.

Juventus'a galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Jonathan David, 77. dakikada milli futbolcu Kenan Yıldız ve 86. dakikada Filip Kostic attı.

Kenan Yıldız, 87. dakikada yerini Federico Gatti'ye bıraktı.

Milli futbolcu, 3 puanlı sistemin uygulandığı dönemde, aynı sezonda Napoli'ye iki lig maçında da gol atan 5. Juventuslu futbolcu oldu. Daha önce Cristiano Ronaldo (2019-20), Alessandro Del Piero (2000-01), Darko Kovacevic (2000-01) ve Fabrizio Ravanelli (1994-95) bunu başarmıştı.

Juventus bu galibiyetin ardından puanını 42'ye çıkarırken, Napoli 43 puanda kaldı.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor
Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü'ne EYP'li saldırı girişimi

Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü'ne hain saldırı girişimi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Manchester United'ın Manchester City'den sonra yeni kurbanı Arsenal

5 gollü muhteşem düello! City'den sonra yeni kurbanları Arsenal
Nereden nereye! Bir zamanların gözdesi Moses'in yeni takımı şaşırttı

Bir zamanların gözdesiydi, yeni takımı şaşırttı
Kan donduran iddia: İran'da iki gün içinde 36 bin 500'den fazla kişi öldürüldü

Komşuda gizli belgeler ifşa oldu! Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar
Yarasalardan bulaşıyor, 24 saat içinde komaya sokuyor! Belirtisi yok

Yarasalardan bulaşıyor, 24 saat içinde komaya sokuyor! Belirtisi yok
Manchester United'ın Manchester City'den sonra yeni kurbanı Arsenal

5 gollü muhteşem düello! City'den sonra yeni kurbanları Arsenal
Fatih Altaylı tahliyesinin ardından ilk kez görüntülendi

Tahliyesinin ardından bakın ilk kez nerede görüntülendi
Başkentte korkutan yangın! Çok sayıda eve sıçradı

Başkentte korkutan yangın! Çok sayıda eve sıçradı