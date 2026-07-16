Zeki Çelik, Juventus'ta

İtalyan ekibi Juventus, Roma ile sözleşmesi sona eren milli oyuncu Zeki Çelik'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Kenan Yıldız'ın da forma giydiği Juventus, milli oyuncu Zeli Çelik'i de renklerine bağladı. Roma ile sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki sağ bek ile İtalyan ekibi 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Zeki Çelik, geçtiğimiz sezon Roma formasıyla 45 maçta görev alırken, 1 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı