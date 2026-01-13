Kenanlı Juventus'tan gol yağmuru: 5-0

İTALYA Serie A'nın 20'ncı haftasında üst üste ikinci kez ayın oyuncusu seçilen Kenan Yıldızlı Juventus evinde Cremonese'yi ağırladığı maçtan 5-0 gibi farklı bir skorla galip ayrıldı.

Juventus'ta kasım ayının ardından aralık ayında da en değerli oyuncu seçilen milli futbolcu Kenan Yıldız'ın ilk 11'de başladığı maçta Juventus evinde Cremonese'yi farklı mağlup ederek zirve yarışını sürdürdü.

Allianz Stadyumu'nda Bremer ve David'in golleriyle 2-0 öne geçen Juventus'un 3'üncü golü milli yıldız Kenan'dan geldi. Juventus, F. Terracciano'nun (KK) kendi kalesine attığı golle skoru 4-0'a getirirken, McKennie ev sahibi takımda skoru belirleyen isim oldu.

Kenan Yıldız 62'nci dakikada yerini Zhegrovaya bıraktı.