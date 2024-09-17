Juventus, Kenan Yıldız ile Sezona Galibiyetle Başladı

Milli futbolcu Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında konuk ettiği PSV Eindhoven'ı 3-1'lik skorla mağlup etti. Kenan Yıldız, karşılaşmada takımının ilk golünü kaydetti.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2024-2025 sezonunun ilk haftasında milli futbolcu Kenan Yıldız'ın formasını giydiği İtalyan ekibi Juventus, sahasında Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven ile karşı karşıya geldi. Rakibine karşı üstün bir oyun sergileyerek maça başlayan Juventus, 21. dakikada milli futbolcu Kenan Yıldız'ın kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Siyah-beyazlılar, 27. dakikada Weston McKennie'nin golüyle farkı 2'ye çıkardı. İlk yarı 2-0 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Thiago Motta'nın öğrencileri, 52. dakikada Nicolas Gonzalez'in attığı golle skoru 3-0'a taşıdı. PSV, 90+3. dakikada Ismael Saibari'nin bulduğu golle farkı 2'ye indirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Juventus, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. İtalyan temsilcisi, bu sonuçla birlikte bu sezon ilk kez lig usulü düzenlenen Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı.

Öte yandan Kenan Yıldız, mücadelenin 69. dakikasında yerini Nicolo Fagioli'ye bıraktı. - İSTANBUL