Juventus, İtalya Kupası'nda çeyrek finalde

Juventus, İtalya Kupası'nda Udinese'yi 2-0 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı. Golleri Jonathan David ve Manuel Locatelli kaydetti.

İtalya Kupası'nda Udinese'yi 2-0 yenen Juventus, çeyrek finale çıktı.

Siyah-beyazlı ekibe turu getiren golleri 23. dakikada Jonathan David ile 68. dakikada Manuel Locatelli attı.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Juventuslu milli futbolcu Kenan Yıldız, 84. dakikada yerini Edon Zhegrova'ya bıraktı.

Juventus, çeyrek finalde Atalanta-Genoa eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor
