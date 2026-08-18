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Juventus, Guglielmo Vicario'yu 2027'ye kadar kiralık kadrosuna kattı

Juventus, Guglielmo Vicario'yu 2027'ye kadar kiralık kadrosuna kattı
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İtalya Serie A ekibi Juventus, Tottenham'dan İtalyan kaleci Guglielmo Vicario'yu 30 Haziran 2027'ye kadar kiralık olarak transfer ettiğini açıkladı. Vicario, Tottenham'da 117 maçta görev alırken, İtalya Milli Takımı'nda 5 kez forma giydi.

Juventus, son olarak Tottenham forması giyen İtalyan kaleci Guglielmo Vicario'yu 30 Haziran 2027'ye kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

İtalya Serie A ekibi Juventus, kadro yapılanması kapsamında transferlere devam ediyor. Torino ekibi, son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da forma giyen İtalyan kaleci Guglielmo Vicario'yu 30 Haziran 2027'ye kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Tottenham formasıyla toplam 117 müsabakada görev alan deneyimli eldiven 5 kez de İtalya Milli Takımı formasını terletti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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