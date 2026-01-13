Kenan Yıldız'ın gol attığı maçta Juventus farklı kazandı
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) maçında Juventus, sahasında Cremonese'yi 5-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Hızlı bir başlangıç yapan Juventus, ilk yarıda 3 gol atarken, ikinci yarıda da 2 gol daha bularak maçı kesin bir skorla tamamladı.
Karşılaşmaya hızlı başlayan siyah-beyazlı ekip, ilk 15 dakikada Bremer ve Jonathan David'in attığı gollerle 2-0 öne geçti. Juventus, 35. dakikada milli futbolcu Kenan Yıldız'ın golüyle farkı 3'e çıkardı ve ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.
İkinci yarının hemen başında Filippo Terracciano'nun kendi kalesine attığı golle skoru 4-0 yapan Juventus, 64. dakikada Weston McKennie'nin golüyle sahadan 5-0 galip ayrıldı.
Juventus bu galibiyetle puanını 39'a çıkarırken, Cremonese 22 puanda kaldı.