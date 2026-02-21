Haberler

Juventus yine kazanamadı, evinde Como'ya mağlup
Serie A'nın 26. haftasında Juventus, evinde Como'ya 2-0 mağlup oldu. Bu sonuçla Juventus, ligde 6. yenilgisini almış oldu. Son 5 resmi maçında 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşayan siyah-beyazlılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşacak.

Serie A'nın 26. haftasında Juventus, evinde Como ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, sahadan 2-0'lık skorla mağlup ayrıldı ve kötü gidişatına dur diyemedi. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Mergim Vojvoda ve 61. dakikada Maxence Caqueret kaydetti.

Bu sonuçla Juventus ligde 6. yenilgisini aldı ve 46 puanda kaldı. Siyah-beyazlılar ayrıca son oynadığı 5 resmi maçta 4 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı. Come ise 12. galibiyetini elde ederek puanını 45'e çıkardı.

Juventus'ta milli futbolcu Kenan Yıldız, 11'de başladığı maçta 83. dakikada yerini Vasilije Adzic'e bıraktı.

Uefa Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında Juventus, çarşamba günü Galatasaray'ı konuk edecek. Sarı-kırmızılılar, ilk maçı 5-2'lik skorla kazanmıştı. - İSTANBUL

