Haberler

Juventus'a Kenan Yıldız'dan sonra bir Türk daha! 3.5 yıllık imzayı attı

Juventus'a Kenan Yıldız'dan sonra bir Türk daha! 3.5 yıllık imzayı attı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Juventus, ara transfer döneminde Serie C ekibi Triestina'da forma giyen Türkiye U19 Milli Takımı oyuncusu Teoman Gündüz'ü kadrosuna kattı. Teoman Gündüz, Torino ekibi ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.

  • Juventus, Türkiye U19 milli futbolcusu Teoman Gündüz'ü Serie C ekibi Triestina'dan transfer etti.
  • Teoman Gündüz, Juventus ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.
  • Teoman Gündüz, bu sezon Triestina ile tüm kulvarlarda 19 maça çıkarak 6 gol attı ve 4 asist yaptı.

Serie A ekibi Juventus, milli oyuncumuz Kenan Yıldız'ın ardından bir Türk yıldızı daha resmen kadrosuna katmayı başardı.

TEOMAN GÜNDÜZ JUVENTUS'TA

İtalyan devi Juventus, Serie C ekibi Triestina'da forma giyen Türkiye U19 milli futbolcusu Teoman Gündüz'ü kadrosuna kattı. Genç futbolcu, Torino ekibi ile 3.5 yıllık sözleşmeye imza attı.

Juventus'a Kenan Yıldız'dan sonra bir Türk daha! 3.5 yıllık imzayı attı

PERFORMANSINA BAĞLI A TAKIMDA OYNAYACAK

Tıpkı Kenan Yıldız gibi ilk olarak Juventus Next Gen'e katılacak olan Teoman Gündüz, burada göstereceği performansa göre A takımda şans bulacak.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon takımıyla tüm kulvarlarda 19 maça çıkan on numara oyuncusu, bu maçlarda 6 gol atarken, 4 golün de pasını verdi.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da olan biteni takip ediyoruz, dış müdahaleye karşıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan olayların dinmediği İran'la ilgili net tavır
Diyarbakır'da gösteri ve yürüyüşler 4 gün boyunca yasaklandı

Olayların ardından o ilimizde yasak kararı geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığı hissedilir şekilde düşecek

Vatandaşın dert yandığı konu için olumlu mesaj: Rahatlayacaklar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Esat Yontunç havalimanında gözaltına alındı

Acun Ilıcalı'nın ortağı havalimanında gözaltına alındı
Icardi, Atletico Madrid maçının sinirini Wanda Nara'dan çıkardı

Icardi, Atletico Madrid maçının sinirini Wanda'dan çıkardı
Otel odasında sır ölüm! Cansız bedeni bulundu

Otel odasına girenler korkunç manzarayla karşılaştı
Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?

Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?
Esat Yontunç havalimanında gözaltına alındı

Acun Ilıcalı'nın ortağı havalimanında gözaltına alındı
Emekli zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu

Emekli zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu
Batman'da terör propagandası: 1 kişi gözaltına alındı

Kahvehaneyi karıştırmaya kalktı, skandalın sonu böyle bitti