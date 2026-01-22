Juventus'a Kenan Yıldız'dan sonra bir Türk daha! 3.5 yıllık imzayı attı
Juventus, ara transfer döneminde Serie C ekibi Triestina'da forma giyen Türkiye U19 Milli Takımı oyuncusu Teoman Gündüz'ü kadrosuna kattı. Teoman Gündüz, Torino ekibi ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.
- Juventus, Türkiye U19 milli futbolcusu Teoman Gündüz'ü Serie C ekibi Triestina'dan transfer etti.
- Teoman Gündüz, Juventus ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.
- Teoman Gündüz, bu sezon Triestina ile tüm kulvarlarda 19 maça çıkarak 6 gol attı ve 4 asist yaptı.
Serie A ekibi Juventus, milli oyuncumuz Kenan Yıldız'ın ardından bir Türk yıldızı daha resmen kadrosuna katmayı başardı.
TEOMAN GÜNDÜZ JUVENTUS'TA
İtalyan devi Juventus, Serie C ekibi Triestina'da forma giyen Türkiye U19 milli futbolcusu Teoman Gündüz'ü kadrosuna kattı. Genç futbolcu, Torino ekibi ile 3.5 yıllık sözleşmeye imza attı.
PERFORMANSINA BAĞLI A TAKIMDA OYNAYACAK
Tıpkı Kenan Yıldız gibi ilk olarak Juventus Next Gen'e katılacak olan Teoman Gündüz, burada göstereceği performansa göre A takımda şans bulacak.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon takımıyla tüm kulvarlarda 19 maça çıkan on numara oyuncusu, bu maçlarda 6 gol atarken, 4 golün de pasını verdi.