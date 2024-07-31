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Jürgen Klopp Teknik Direktörlüğü Bıraktığını Açıkladı

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Liverpool'un teknik direktörü Jürgen Klopp, Uluslararası Futbol Antrenörleri Kongresi'nde yaptığı açıklamada teknik direktörlük kariyerini sonlandırdığını duyurdu. Klopp, başarı dolu kariyerinin sona erdiğini belirtirken, gelecekte tekrar teknik direktörlük yapma ihtimalini de açıkladı.

Alman teknik direktör Jürgen Klopp, Uluslararası Futbol Antrenörleri Kongresi'nde yaptığı açıklamada teknik direktörlük kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

Son olarak Premier Lig ekiplerinden Liverpool'u çalıştıran Alman teknik direktör Jürgen Klopp, teknik direktörlük kariyerini noktaladığını açıkladı. Başarı antrenör, "Bugün itibarıyla teknik direktörlük kariyerim, benim için sona erdi. Bu kararı, anlık bir hevesle almadım. Genel bir karar oldu. Dünyanın en iyi kulüplerinde çalıştım. Belki bu kararımı birkaç ay sonra tekrar konuşabiliriz" dedi.

Liverpool ile 2019'da UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 2020'de Premier Lig şampiyonluğu ve 2021 yılında FA Cup'u kazanan Klopp, Ottmar Hitzfeld ve Jupp Heynckes'ten sonra Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmayı başarabilen üçüncü Alman teknik adam olma başarısını göstermişti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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