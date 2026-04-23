Olaitan: Yarı Finale Çıktık, Kupayı Kazanmak İstiyoruz

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında sahasında ağırladığı Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından Beşiktaş forması giyen Junior Olaitan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Zor bir rakibe karşı oynadıklarını ancak yarı finale çıktıkları için mutlu olduklarını belirten Junior Olaitan, "Bizim adımıza iyi bir maç oldu. Zor bir rakibe karşı oynadık. Alanlar oluşturmaya, oyun kurmaya çalıştık. 3 golle kazandık ve golleri ön alan baskılarından bulduk. Mutluyuz, yarı finale çıktık. Pazar günü kaybettikten sonra bugün kazanmak önemliydi. Pazar günü eleştirilebilecek bir maç oynadık. Finale de çıkmak istiyoruz ve kupayı kazanmak istiyoruz. En önemlisi de bu şekilde devam etmek" ifadelerini kullandı.

'HER TOPA AYAĞIMI SOKMAK İSTİYORUM'

Mücadeleci bir futbolcu olduğunu vurgulayan Olaitan, "Benim oyunumun bir parçası. Bu yüzden ben bir futbolcuyum. Her top için mücadele ederim, her topa ayağımı sokmak istiyorum. Sahada da elime gelen her fırsatı kullanmaya çalışıyorum. Bu camia ve bu kulüp için bunları yaparım, yapmaya çalışıyorum. Bu şekilde devam etmek istiyorum. İyi de bir maç çıkardığımı düşünüyorum. Sezon sonuna kadar ve önümüzdeki sezonda da bu şekilde devam etmeyi hedefliyorum" sözlerini sarf etti.

23 yaşındaki futbolcu sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

"Son gol güzel bir gol oldu. 1-0'ken rakip eşitliği yakalamak ve oyuna ortak olmak istiyordu. Ama 2'nci ve 3'üncü gollerde duygu patlaması yaşadığımızı söyleyebilirim. Bizim takımı takım yapan unsurlardan bir tanesi de budur. Mücadeleyi birlikte veriyoruz, gollere birlikte seviniyoruz. Her an birlikteyiz, her an bütün olmaya çalışıyoruz. Birbirimizle olan ilişkilerimiz çok iyi. Bizi bütün yapan etmen de budur zaten."

