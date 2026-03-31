Judoda 2026 hedefi 200 bin lisanslı sporcuya ulaşmak

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, 50 bini aktif 200 bin lisanslı sporcu sayısına ulaşmaya çalıştıklarını belirtti.

Spor Toto Gençler Türkiye Judo Şampiyonası için Trabzon'a gelen Huysuz, AA muhabirine, federasyon olarak hedeflerini ve çalışmalarını anlattı.

Federasyon olarak her ilde aktif branşlar arasında yer aldıklarını ifade eden Huysuz, "50 bini aktif 200 bin lisanslı sporcuya ulaşmaya çalışıyoruz. Yıl sonunda hedefimizi yakalayacağız." diye konuştu.

Huysuz, binlerce çocuğu judoya kazandırdıklarını belirterek, federasyon olarak ekonomilerinin büyük bir bölümünü altyapıya harcadıklarını vurguladı.

"Devletimiz olimpiyatlar için bütün imkanlarını seferber etti"

Olimpiyatlar için hazırlanan sporcuların ocak ayından itibaren çeşitli ülkelerde kampa girdiklerini aktaran Huysuz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim en büyük hedefimiz, şu an ki çalışmalarımızın amacı 2028 Los Angeles Olimpiyatları. Olimpik kadromuzda iyi bir havuzumuz var. Hedefimizde olimpiyatlara 10 sporcuyla katılabilmek var. Amaçlarımızdan biri de bu sefer madalya alabilmek. Çünkü alabilecek hem genç yeteneklerimiz hem de tecrübeli sporcularımız var. İyi de bir antrenör kadromuz var. Devletimiz olimpiyatlar için bütün imkanlarını seferber etti. Özellikle ocak ayından beri olimpik kadromuz İtalya, Japonya, Belçika kampları akabinde Slovenya, Özbekistan, Gürcistan ve Avusturya'ya gittiler."

Olimpik kadronun 16-19 Nisan'da Gürcistan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılacağını anlatan Huysuz, "2028'e 10 sporcuyla katılıp orada uzun zamandır alamadığımız madalyayı alacağız. Çünkü judo olarak Tokyo ve Paris olimpiyatlarında 4 tane madalya maçı yaptık. dördünde de maalesef 5'inci olduk. İnşallah bu sefer başaracağız." diye konuştu.

Ailelerin çocuklarını judoya yönlendirmeleri tavsiyesinde bulunan Huysuz, çocukların kolayca ulaşabileceği bölgelere spor salonları açarak onları judo ailesine kazandırmayı da hedeflediklerini de sözlerine ekledi.