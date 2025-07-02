Jude Bellingham, Arda Güler'i çıldırttı

Jude Bellingham, Arda Güler'i çıldırttı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Jude Bellingham, Arda Güler'i çıldırttı
Haber Videosu

FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda Arda Güler'in forma giydiği Real Madrid, Kenan Yıldız'lı Juventus'u 1-0 mağlup etti. Ancak maçın asıl konuşulanı Arda Güler ile Jude Bellingham arasındaki tartışma oldu. İngiliz oyuncunun tepkisi, milli yıldızı çileden çıkardı. Saha içindeki pozisyonu anlatan Arda Güler, ellerini iki yana sallayıp Bellingham'a karşılık verdi.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda Arda Güler'in forma giydiği Real Madrid, Kenan Yıldız'lı Juventus'u 1-0 mağlup etti.

REAL MADRID'IN RAKİBİ DORTMUND

İspanyol devi, Monterrey'i 2-1'lik sonuçla saf dışı bırakan Borussia Dortmund'la cumartesi günü yarı final için karşı karşıya gelecek.

ARDA ÇİLEDEN ÇIKTI

İyi dost oldukları bilinen Arda Güler ile Jude Bellingham saha içinde şiddetli biçimde tartıştı. İngiliz yıldızın tepkisi milli yıldızı çoksinirlendirdi. Saha içindeki pozisyonu anlatan Arda Güler, ellerini iki yana sallayıp Bellingham'a karşılık verdi. İki oyuncu arasındaki kısa süreli gerilim, sosyal medyada viral oldu. Türk futbolseverler Arda Güler'e destek verdi.

Haberler.com / Fadıl Aslan - Spor
Kahreden görüntüler! Genç yaşında 2 bacağını birden kaybetti

Kahreden görüntüler! Genç yaşında 2 bacağını birden kaybetti
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFirat Tas:

Çıldırdığıyla kaldı admin üzüldü

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe lansmanında giydiği kırmızı kıyafet Meltem Cumbul'u hedef haline getirdi

Forma tanıtımında giydiği kıyafet Fenerlileri çıldırttı
Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı

Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı
Ülkenin en zehirlisi! Öğretmen yürürken buldu

Ülkenin en zehirlisi! Öğretmen yürürken buldu
Kenan İmirzalıoğlu uzun süren sessizliğini yeni projeyle bozuyor

Kenan İmirzalıoğlu setlere geri dönüyor! Rolü şaşırttı
Zehra Güneş ve kardeşi düğünden fotoğraf paylaştı! Her gören aynı yorumu yaptı

Kardeşiyle düğünden fotoğraf paylaştı! Her gören aynı yorumu yaptı
Emre Altuğ'la aşk yaşadığı iddia edilmişti! Didem Delen'in paylaştığı fotoğraf sahte çıktı

Aşk yaşadıkları iddia edilmişti! Foyası ortaya çıktı
Trump'tan Gazze açıklaması: İsrail 60 günlük ateşkese dair koşulları kabul etti

Trump dünyanın dört gözle beklediği haberi verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.