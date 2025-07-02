Jude Bellingham, Arda Güler'i çıldırttı

FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda Arda Güler'in forma giydiği Real Madrid, Kenan Yıldız'lı Juventus'u 1-0 mağlup etti.

REAL MADRID'IN RAKİBİ DORTMUND

İspanyol devi, Monterrey'i 2-1'lik sonuçla saf dışı bırakan Borussia Dortmund'la cumartesi günü yarı final için karşı karşıya gelecek.

ARDA ÇİLEDEN ÇIKTI

İyi dost oldukları bilinen Arda Güler ile Jude Bellingham saha içinde şiddetli biçimde tartıştı. İngiliz yıldızın tepkisi milli yıldızı çoksinirlendirdi. Saha içindeki pozisyonu anlatan Arda Güler, ellerini iki yana sallayıp Bellingham'a karşılık verdi. İki oyuncu arasındaki kısa süreli gerilim, sosyal medyada viral oldu. Türk futbolseverler Arda Güler'e destek verdi.