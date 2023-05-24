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Joshua King, 7. kez gol sevinci yaşadı

Joshua King, 7. kez gol sevinci yaşadı

Spor Haberleri

Fenerbahçe'nin Norveçli forveti Joshua King, Türkiye Kupası'nda Sivasspor ağlarını sarsarak bu sezon tüm kulvarlarda 7. golüne imza attı.

Fenerbahçe'nin Norveçli forveti Joshua King, Türkiye Kupası'nda Sivasspor ağlarını sarsarak bu sezon tüm kulvarlarda 7. golüne imza attı.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında Fenerbahçe, sahasında Sivasspor ile karşılaşırken sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılarak finale yükseldi. 75. dakikada oyuna dahil olan Joshua King, 85. dakikada takımının 3. golünü kaydetti. Spor Toto Süper Lig'de 4 golü bulunan 31 yaşındaki futbolcu, UEFA Avrupa Ligi'nde 1 golü bulunurken, 1 kez de İstanbulspor ile oynanan Türkiye Kupası mücadelesinde gol sevinci yaşadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Kupası Joshua King Fenerbahçe Sivasspor Spor Haberler

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