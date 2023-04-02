Josef de Souza, derbiye saatler kala yaptığı paylaşımla rengini belli etti: Kalbim sizinle çocuklar

Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş ile yollarını ayıran ve Çin ligine transfer olan Josef de Souza, Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın oynayacağı derbiye saatler kala sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Brezilyalı futbolcu yapmış olduğu paylaşıma Fenerbahçe'ye attığı golü ekleyerek "Kalbim sizinle Beşiktaş." notunu düştü.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe Kadıköy'de Beşiktaş'ı konuk edecek. Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanacak müsabaka öncesi, iki takımda da forma giyen Josef de Souzadan paylaşım geldi.

DERBİ ÖNCESİ TARAFINI BELLİ ETTİ

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Josef De Souza, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda siyah-beyazlı formayla sarı-lacivertlilere attığı golün videosunu paylaşarak "kalbim sizinle olacak çocuklar" paylaşımında bulundu ve derbide Beşiktaş'ı desteklediğini duyurdu.

BEŞİKTAŞ İLE YOLLARINI AYIRDI

Geçtiğimiz günlerde Çin Ligi ekiplerinden Beijing Guoan, Josef de Souza'yı kadrosuna kattığını duyurmuştu. Brezilyalı orta saha Beşiktaş formasıyla çıktığı 88 maçta 9 gol atıp 4 asist yaptı.

İşte Josef'in o paylaşımı;