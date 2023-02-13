Josef de Souza, enkazdan kurtulan Arda'ya formasını verdi: Bir kız çocuğunu da evlat edinebilirim

Büyük yıkımlara neden olan depremlerde Hatay'da enkaz altında kalan 13 yaşındaki Beşiktaş taraftarı Arda Can Övün, depremin 128. saatinde ekiplerin yoğun çalışmalarının ardından kurtarılmıştı. Kurtarma ekibinin, Arda'ya moral vermek için söz verdiği Beşiktaş forması için siyah-beyazlı kulüple iletişime geçildi. Ardından Josef de Souza genç taraftarı görmek ve formasını teslim etmek için Adana'ya gitti.

ÇOCUKLARA MORAL OLDU

Hatay'da enkazdan kurtarılan Arda'nın Adana'da tedavi edildiğini öğrenen Beşiktaş'ın Brezilyalı oyuncusu, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda "Arda selamlar. Adana'dayım, formanı getirdim. Kucak dolusu sevgiler." ifadelerini kullandı. Josef, bugün Arda Can Övün'ü hastanede ziyaret ederek formasını verdi. Çocuklar için oluşturulan oyun alanını ziyaret eden ve onlarla fotoğraf çektiren Souza, gerçekleştirdiği ziyaretle depremzedelere büyük moral oldu.

"ONLARI YALNIZ BIRAKMAYIN"

Çocuklar konusunda hassas olunması gerektiğini belirten De Souza, "Buradaki çalışan gönüllü ve yetkili herkese depremzedeleri burada iyi bir şekilde ağırladıkları için teşekkür ediyorum. Herkes elinden gelenin en iyisini yapıyor, bunu gördüm, teşekkür ediyorum. Tüm Türkiye'ye vermek istediğim tek mesaj, bu çocuklara sahip çıkın. Onlar hepimizin çocukları. Ben de 4 erkek çocuk babasıyım. Onlar da her an babasız kalabilirler. Tüm Türk halkından istediğim şey bu çocuklara sahip çıkın, onları yalnız bırakmayın." ifadelerini kullandı.

BİR KIZ ÇOCUĞUNU EVLAT EDİNEBİLİRİM

Öte yandan depremde ailesini kaybeden bir kız çocuğunu evlat edinmeyi düşünüyorum diyen Brezilyalı futbolcu, "Türkiye'de devletin evlat edinme süreçlerine katılmak isteyenler için bir web sitesi açtığını öğrendim. Mersin seyahatimde kim bilir, ailemiz için bu kız çocuğuyla ilgili bir işaret alabilirim." dedi.