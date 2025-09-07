Josef de Souza, Beşiktaş'ın teknik ekibinde yer almayacağını açıkladı

Ülkemizde bir dönem Beşiktaş forması giyen Josef de Souza'nın ismi bir süredir Beşiktaş'ın teknik ekibi için geçiyordu. Josef de Souza, bu konuyla ilgili açıklama yaptı.

SERGEN YALÇINA BAŞARILAR DİLEDİ

Brezilyalı yıldız, yaptığı açıklamayla birlikte Beşiktaş teknik heyetinde yer almayacağını açıkladı ve teknik direktör Sergen Yalçın'a başarılar diledi.

''BEŞİKTAŞ'A YARDIM EDEMEDİM''

Josef de Souza, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu sefer favori takımım Beşiktaş'a yardım edemedim ama eminim ki yakında geri dönüp desteğimi vereceğim ve kulübün yeniden şampiyon olduğunu göreceğim. Sergen Yalçın'a bol şans diliyorum, umarım Beşiktaş'ın gerçek ruhunu geri getirebilir. Her şey için hepinize teşekkür ederim." dedi.