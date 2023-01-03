Josef de Souza, Beşiktaş defterini kapattı! Yeni adresi kimseyi şaşırtmadı

Beşiktaş, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Josef de Souza ile yeni mukavele imzalamayacak. Brezilya'ya geri dönmesi beklenen deneyimli futbolcunun yeni adresinin Botafogo olması bekleniyor. Futbolseverler, 33 yaşındaki orta sahanın kariyerini ülkesinde bitirecek olmasını normal karşıladı.

Josef De Souza'nın Türkiye serüveni sona eriyor. Beşiktaş'ın sözleşmesini yenilememe kararı aldığı Brezilyalı orta saha sezon sonunda ülkesine geri dönebilir.

BOTAFOGO İLE GÖRÜŞÜYOR

Brezilya basınında çıkan haberlere göre, Josef de Souza ile Beşiktaş yolları ayırıyor. Siyah-beyazlıların deneyimli orta sahasının kariyerinin geri kalanını ülkesi Brezilya'da geçirmesi bekleniyor. Josef de Souza'nın geçen sezonun ortasından bu yana Botafogo ile görüştüğü belirtildi.

BEŞİKTAŞ'TA 87 MAÇA ÇIKTI

Josef'in transferi için Süper Lig ekiplerinin de devreye girebileceği ifade edildi. Beşiktaş formasıyla 87 maça çıkan Josef de Souza, 8 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.