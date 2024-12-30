Jose Mourinho, yönetimin teklifini elinin tersiyle itti
İstanbul'a geldiği günden bu yana lüks bir otelde konaklayan Mourinho, konaklama masraflarını ödemek için yönetim tarafından yapılan teklifi teşekkür ederek geri çevirdi. Deneyimli teknik direktör, masrafları kendi karşılayacağını belirtti.
Süper Lig devi Fenerbahçe'nin Portekizli Teknik Direktörü Jose Mourinho, geldiği günden beri İstanbul'un en lüks otellerinden birinde kalıyor.
YÖNETİM "MASRAFLARI BİZ ÖDEYELİM" DEDİ
Deneyimli antrenötün otel masraflarını kendi cebinden ödemesine razı olmayan yönetimin bu konuda elini taşın altına koyduğu ve Portekizli hocaya, konaklama masraflarını ödemek için teklif yaptığı iddia edildi.
1 SANİYE DÜŞÜNMEDEN REDDETTİ
Mourinho ise, Fenerbahçe yönetiminin bu teklifini teşekkür ederek geri çevirdi. Deneyimli çalıştırıcının bunun kendi tercihi olduğunu ve masrafları kendi karşılayacağını belirttiği aktarıldı.