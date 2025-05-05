Jose Mourinho'ya 2 yıl için 50 milyon euroluk teklif

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Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho'nun geleceği tartışılırken, Portekizli teknik adama Suudi Arabistan'dan Al Ettifaq kulübü tarafından iki yıl için 50 milyon euroluk bir transfer teklifi geldiği iddia edildi. Mourinho'nun bu teklifin kabul edilmesi durumunda Fenerbahçe'nin tazminat yükünden kurtulacağı belirtildi.

Beşiktaş yenilgisiyle şampiyonluk yarışında ağır darbe alan Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun geleceği tartışma konusu olurken, Portekizli teknik adama cazip bir transfer teklifi geldiği ileri sürüldü.

İKİ SENE İÇİN 50 MİLYON EURO

Sabah'ta yer alan habere göre, geçtiğimiz günlerde adı Portekiz Milli Takımı'yla anılan Jose Mourinho'ya şimdi de Suudi Arabistan'dan teklif geldi. Tecrübeli teknik adamı önümüzdeki sezon takımın başına getirmek isteyen Al Ettifaq, iki yıl için 50 milyon euro önerdi.

FENERBAHÇE TAZMİNATTAN KURTULABİLİR

Mourinho'nun teklifi kabul etmesi halinde Fenerbahçe tazminat yükünden kurtulmuş olacak. Deneyimli hocanun sarı lacivetli kulüple Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.

Jose Mourinho'ya 2 yıl için 50 milyon euroluk teklif
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıNilay Durmaz:

Şu Mourinho ve Talisca ya verilen paralarla sıfırdan kadro kursan şampiyon olurdun. Ne kötü bir yönetim ne sportif anlamda ne ticari anlamda kulüp yönetimi sıfır. Hayır yüzsüz bırakmıyor da yapıştı iyice.

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