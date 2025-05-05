Jose Mourinho'ya 2 yıl için 50 milyon euroluk teklif

Beşiktaş yenilgisiyle şampiyonluk yarışında ağır darbe alan Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun geleceği tartışma konusu olurken, Portekizli teknik adama cazip bir transfer teklifi geldiği ileri sürüldü.

İKİ SENE İÇİN 50 MİLYON EURO

Sabah'ta yer alan habere göre, geçtiğimiz günlerde adı Portekiz Milli Takımı'yla anılan Jose Mourinho'ya şimdi de Suudi Arabistan'dan teklif geldi. Tecrübeli teknik adamı önümüzdeki sezon takımın başına getirmek isteyen Al Ettifaq, iki yıl için 50 milyon euro önerdi.

FENERBAHÇE TAZMİNATTAN KURTULABİLİR

Mourinho'nun teklifi kabul etmesi halinde Fenerbahçe tazminat yükünden kurtulmuş olacak. Deneyimli hocanun sarı lacivetli kulüple Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.