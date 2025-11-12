Haberler

Jose Mourinho şimdi de Benfica'yı çıldırtıyor

Jose Mourinho şimdi de Benfica'yı çıldırtıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'den kovulan ve tekrar Benfica'nın başına geçen Mourinho, tıpkı sarı-lacivertlilerde yaptığı gibi alınan kötü sonuçların ardından devre arası transfer dönemi öncesinde yönetime 5 mevkiye takviye yapılması gerektiğini belirten bir rapor sundu. Mourinho'nun talepleri arasında sağ kanat, sol kanat, orta saha, sol bek ve forvet bölgelerine takviye bulunuyor.

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, devre arası transfer dönemi öncesinde yönetime çarpıcı bir rapor sundu. Portekizli çalıştırıcı, takımı güçlendirmek için 5 mevkiye takviye yapılmasını talep etti.

MOURINHO'DAN 5 BÖLGEYE TAKVİYE TALEBİ

Portekiz basınında Record'un haberine göre, Jose Mourinho ocak ayı transfer dönemi için yönetimden sağ kanat, sol kanat, orta saha, sol bek ve forvet bölgelerine takviye istedi. Tecrübeli teknik adamın, özellikle hücum hattında yaşanan üretkenlik sorununa dikkat çektiği ve alternatif eksikliğinden memnun olmadığı öğrenildi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GALİBİYET ALAMADI

Benfica'da sezon ortasında göreve gelen Mourinho, takımın başında 12 maça çıktı. Bu maçlarda 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi alan Portekizli hoca, özellikle Şampiyonlar Ligi performansından memnun değil. Benfica, Mourinho yönetiminde ligde yenilgi yaşamazken, Avrupa arenasında 4 maçta da puan alamadı.

YENİ DÖNEMİN İLK ADIMI OLACAK

Jose Mourinho'nun, devre arasında yapılacak bu 5 transferle birlikte Benfica'da kendi oyun sistemini tam olarak oturtmak istediği belirtiliyor. Yönetimin ise teknik adamın talebini olumlu karşıladığı, transfer bütçesinin belirlenmesi için çalışmaların başladığı ifade ediliyor.

HEDEF: AVRUPA'DA YENİDEN YÜKSELİŞ

Benfica, Jose Mourinho liderliğinde Portekiz Ligi'nde şampiyonluk yarışını sürdürürken, hedefini Avrupa'da yeniden rekabetçi bir seviyeye taşımak olarak belirledi. Mourinho'nun devre arası operasyonu, bu hedefin ilk ciddi adımı olarak değerlendiriliyor.

Abdurrahim Efe
Haberler.com / Spor
Gürcistan'da düşen uçaktaki 20 askerimiz şehit oldu! İşte isimleri

Uçak kazasında 20 askerimiz şehit düştü! İşte isimleri
Düşen uçakta şehit olan Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu ile ilgili kahreden detay

Şehit Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu ile ilgili kahreden detay
20 şehit verdiğimiz kargo uçağı neden düştü? İki ihtimal üzerinde duruluyor

20 şehit verdiğimiz uçak neden düştü? İki ihtimal üzerinde duruluyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ekmek arası patatese ödediği paraya isyan etti

Ekmek arası patatese ödediği paraya isyan etti
Kayıp annenin cesedi kuzgun sayesinde bulundu

Kayıp annenin cesedi bir kuş sayesinde bulundu
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Cenk'e sürpriz talip

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Cenk'e sürpriz talip
Marmara sahiline vuran gizemli canlı! Kimse ne olduğunu anlamadı

Marmara sahiline vuran gizemli canlı! Kimse ne olduğunu anlamadı
Ekmek arası patatese ödediği paraya isyan etti

Ekmek arası patatese ödediği paraya isyan etti
ABD'de tutuklanan Türk Fizikçi Dr. Furkan Dölek için bağış kampanyası başlatıldı

ABD'de tutuklanan Türk Fizikçi Dr. Furkan Dölek için bağış kampanyası
Saygı duruşu sırasında telefonla konuşup volta atan öğrenci gözaltına alındı

Skandal görüntüyle ilgili yeni gelişme! Savcılık harekete geçti
20 askerimizin şehit olduğu uçağın enkazından ilk görüntü

20 askerimizin şehit olduğu uçağın enkazından ilk görüntü
Prof. Dr. Sözbilir: Deprem fırtınası birkaç ay sürebilir

Profesörden deprem fırtınası yaşanan ilçe için korkutan sözler
Cansız bedenleri bulunan anne oğul hakkında ilk açıklama: Vücutlarında darp izine rastlanmadı

Cansız bedenleri bulunan anne ile oğlu hakkında ilk açıklama
Sydney Sweeney film için aldığı kiloları verdi, zayıflama sırrını açıkladı

Sydney Sweeney film için aldığı kiloları verdi, zayıflama sırrını açıkladı
Şehadet haberini bu sözlerle verdi: Osman Amca sen artık bir şehit babasısın

Uçak kazasında şehit olan askerimizin babasına acı haberi böyle verdi
Taksi şoförü ücret tartışması yaşadığı kadın yolcu tarafından darbedildi

Taksiciye hayatının şoku! Kadın yolcunun yaptıkları 'pes' dedirtti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.