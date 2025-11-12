Jose Mourinho şimdi de Benfica'yı çıldırtıyor

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, devre arası transfer dönemi öncesinde yönetime çarpıcı bir rapor sundu. Portekizli çalıştırıcı, takımı güçlendirmek için 5 mevkiye takviye yapılmasını talep etti.

MOURINHO'DAN 5 BÖLGEYE TAKVİYE TALEBİ

Portekiz basınında Record'un haberine göre, Jose Mourinho ocak ayı transfer dönemi için yönetimden sağ kanat, sol kanat, orta saha, sol bek ve forvet bölgelerine takviye istedi. Tecrübeli teknik adamın, özellikle hücum hattında yaşanan üretkenlik sorununa dikkat çektiği ve alternatif eksikliğinden memnun olmadığı öğrenildi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GALİBİYET ALAMADI

Benfica'da sezon ortasında göreve gelen Mourinho, takımın başında 12 maça çıktı. Bu maçlarda 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi alan Portekizli hoca, özellikle Şampiyonlar Ligi performansından memnun değil. Benfica, Mourinho yönetiminde ligde yenilgi yaşamazken, Avrupa arenasında 4 maçta da puan alamadı.

YENİ DÖNEMİN İLK ADIMI OLACAK

Jose Mourinho'nun, devre arasında yapılacak bu 5 transferle birlikte Benfica'da kendi oyun sistemini tam olarak oturtmak istediği belirtiliyor. Yönetimin ise teknik adamın talebini olumlu karşıladığı, transfer bütçesinin belirlenmesi için çalışmaların başladığı ifade ediliyor.

HEDEF: AVRUPA'DA YENİDEN YÜKSELİŞ

Benfica, Jose Mourinho liderliğinde Portekiz Ligi'nde şampiyonluk yarışını sürdürürken, hedefini Avrupa'da yeniden rekabetçi bir seviyeye taşımak olarak belirledi. Mourinho'nun devre arası operasyonu, bu hedefin ilk ciddi adımı olarak değerlendiriliyor.