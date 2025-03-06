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Jose Mourinho, Rangers maçı öncesi turu getirecek planını anlattı

Jose Mourinho, Rangers maçı öncesi turu getirecek planını anlattı
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi Son 16 turunda Rangers ile Kadıköy'de oynayacakları ilk maç öncesinde konuştu. Mourinho, "Bu maçtan korkmuyorum. Proaktif olmaları gerektiği zaman kaybediyorlar. İkinci maça dair hiçbir korkum yok ama kontrataklarla sonuca gidebiliyorlar. Bugün buna dikkat etmeliyiz" dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Glasgow Rangers ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi Son 16 turu ilk maçı öncesinde dikkat çeken açıklamalar yaptı.

"HİÇBİR KORKUM YOK"

"Bugün turun ilk devresini oynayacağız. Deplasmanda oynayacağız ikinci maçı. Bu maçtan korkmuyorum. Proaktif olmaları gerektiği zaman kaybediyorlar. İkinci maça dair hiçbir korkum yok ama kontrataklarla sonuca gidebiliyorlar. Bugün buna dikkat etmeliyiz.

"İYİ GİDİYORUZ"

3 farklı turnuvada 18 maç boyunca kaybetmemek iyi gittiğimiz anlamına geliyor. Üstelik bu kadar cezalı oyuncumuz olması ve sakatlıklar yaşamamıza rağmen. İlk maçı 3-4 farklı kazanmamız gerektiği söyleniyor, ancak bu olmasa bile turu geçeceğimize inanıyorum. Her zaman sonuçları bulmayı başarıyoruz. İkinci maçtan sonucu almamız gerekirse alacağımıza inanıyorum."

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıErkan Arslan:

PLAN BURDA 00===FENEVE öZEL üCüN BiRi==) SANLI CiM BOOOOMUM GURURUMUZ AVRUPADA YOKSA UYUUUUZZ FENEVRASYONLU KUSLARI HAYLi HAAAYLi üCüN BiRiNE DAiMA SAGLAM OTURTURLAR

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