Jose Mourinho, Rangers maçı öncesi turu getirecek planını anlattı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Glasgow Rangers ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi Son 16 turu ilk maçı öncesinde dikkat çeken açıklamalar yaptı.

"HİÇBİR KORKUM YOK"

"Bugün turun ilk devresini oynayacağız. Deplasmanda oynayacağız ikinci maçı. Bu maçtan korkmuyorum. Proaktif olmaları gerektiği zaman kaybediyorlar. İkinci maça dair hiçbir korkum yok ama kontrataklarla sonuca gidebiliyorlar. Bugün buna dikkat etmeliyiz.

"İYİ GİDİYORUZ"

3 farklı turnuvada 18 maç boyunca kaybetmemek iyi gittiğimiz anlamına geliyor. Üstelik bu kadar cezalı oyuncumuz olması ve sakatlıklar yaşamamıza rağmen. İlk maçı 3-4 farklı kazanmamız gerektiği söyleniyor, ancak bu olmasa bile turu geçeceğimize inanıyorum. Her zaman sonuçları bulmayı başarıyoruz. İkinci maçtan sonucu almamız gerekirse alacağımıza inanıyorum."