Jose Mourinho Porto'ya karşı derbiye çıktı! İşte aldığı sonuç

Jose Mourinho Porto'ya karşı derbiye çıktı! İşte aldığı sonuç
Portekiz Premier Lig'in 8. haftasında Jose Mourinho yönetimindeki Benfica, Porto'ya konuk oldu. Estadio do Dragao'da oynanan maçta gol sesi çıkmadı ve maç berabere sonuçlandı. Karşılaşmada Porto forması giyen milli oyuncumuz Deniz Gül, 75. dakikada oyuna dahil oldu. Bu sonuçla birlikte Porto, 22 puanla liderliğini sürdürürken, Benfica 18 puanla 3. sıraya geriledi.

Portekiz Premier Lig'in 8. haftasında Jose Mourinho yönetimindeki Benfica, deplasmanda Porto ile golsüz berabere kaldı. Mücadelede iki ekip de üstünlük sağlayamadı.

DRAGAO'DA GOL SESİ ÇIKMADI

Estadio do Dragao'da oynanan dev karşılaşmada iki takım da etkili pozisyonlar bulmasına rağmen skor tabelası değişmedi. Benfica, Mourinho yönetiminde savunma disiplinini korusa da son vuruşlarda etkisiz kaldı.

DENİZ GÜL 75. DAKİKADA OYUNA GİRDİ

Porto forması giyen milli futbolcu Deniz Gül, mücadelenin 75. dakikasında oyuna dahil oldu. Genç oyuncu kısa sürede gösterdiği enerjiyle dikkat çekti.

PORTO LİDERLİĞİNİ KORUDU

Bu sonuçla birlikte Porto, sezonun ilk puan kaybını yaşamasına rağmen 22 puanla liderliğini sürdürdü. Mourinho'nun takımı Benfica ise 18 puanla milli araya 3. sırada girdi.

GELECEK HAFTA RAKİPLERİ

Ligin 9. haftasında Benfica sahasında Arouca ile karşılaşacak. Porto ise deplasmanda Celoricense mücadelesine çıkacak.

