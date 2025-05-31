Jose Mourinho: 'Gelen Oyuncuların Kalitesi Önemli'

- Jose Mourinho : "İşimizin kolay olacağını gelen oyuncuların kalitesi belirler"

İSTANBUL - Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, yeni sezon kadro planlamasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Şu anda haziran ayının başındayız. Kimlerin gidip, kimlerin geleceğini bilmiyoruz. Bunun daha kolay olacağını, gelen oyuncuların kalitesi belirler. Bir teknik direktör takımın tamamını kampta ister. Portekiz kampına hazır olmasını ister" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Fenerbahçe, sahasında Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, karşılaşmanın ardından basın toplantısında soruları yanıtladı. Gelecek sezon kadro planlamasıyla ilgili konuşan Mourinho, "Önümüzdeki sezon ayrılacak oyuncuları biliyoruz. Dusan ve Edin takımdan ayrıldı. Kendisi kiralıktı ancak Maximin de takımdan ayrıldı. Diğer oyuncular Skriniar, Bright, Kostic soru işareti. Şu anda haziran ayının başındayız. Kimlerin gidip, kimlerin geleceğini bilmiyoruz. Bunun daha kolay olacağını, gelen oyuncuların kalitesi belirler. Bir teknik direktör takımın tamamını kampta ister. Portekiz kampına hazır olmasını ister. İşimizin kolay olacağını belirleyen şey, yerine koyacağımız oyuncular olacak. Edin ve Dusan; gol demek, kalite demek. Önümüzdeki sezonu ne olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Taraftarlara mesaj

'Sarı-lacivertli taraftarlara mesajınız olacak mı?' sorusuna Portekizli çalıştırıcı, "Benim takımımdaki oyuncuların hepsi iyi adamlar. Bizler profesyoneliz. Evet zorluklar yaşadık, enerji anlamında, motivasyon anlamında. İçine gireceğimiz ay enerji depolama ayıdır. Tatil sonrası oyuncular her şeylerini vermek için gelecekler" diye cevap verdi.

"Teknik ekipte değişiklik yapmak bazen önemlidir"

Teknik ekibinden bazı isimlerle yolların ayrıldığıyla ilgili çıkan haberlerin hatırlatılması üzerine Mourinho şunları söyledi:

"Haberlerde yazılan şeylerin doğru olmadığını düşünüyorum. Benim ekibim, benim sorumluluğum. Ekibimde bulunan kişilerden mutluyum. Ben zaten kulüple konuşuyorum. Kulüp mü gönderdi diye sorarsanız, bu doğru değil. Siz mi kovdunuz derseniz, bu da doğru değil. Birbirimizi seviyoruz. İletişim halindeyiz. Bazı ayrılanlar olacak ama basında belirtilen 4 isim değil. Bazen değişiklikler yapmak önemlidir. O insanların da bazı hırslar peşinde olmaları iyidir. Her yerde olabilen şeyler. Ben, kulübü de bu değişlikler hakkında bilgilendirmiştim. 3 ayrılan isim olacak, 2 yeni katılan olacak. Bu kadar basit."

Jose Mourinho, ameliyat olduğu dönemde dahi antrenmana ara vermediğini belirterek biraz araya ihtiyacı olduğunu söyledi.