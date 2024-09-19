Jose Mourinho derbi 11'ini netleştirdi
Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray'ı ağırlayacak Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho ilk 11'ini büyük ölçüde belirledi. İşte Portekizli antrenörün kafasındaki 11...
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında derbide Galatasaray'ı ağırlayacak Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho ilk 11'i büyük ölçüde belirledi. Mourinho bir mevki dışında kararını verdi.
TRT Spor'un haberine göreDeneyimli çalıştırıcının 11'i şöyle;
Dominik Livakovic, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, İsmail Yüksek, Fred, Sebastian Szymanski, Allan Saint-Maximin,Dusan Tadic.
Mourinho'nun henüz karar vermediği tek bölge ise forvet. Deneyimli çalıştırıcı Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri arasındaki son kararını maç günü verecek.