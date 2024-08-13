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Mourinho'dan sol bek kararı! Fenerbahçe-Lille maçının ilk 11'leri belli oldu

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İlk maçı deplasmanda 2-1 kaybeden Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Fransa'nın Lille takımını ağırlayacak. Saat 20.00'de başlayacak mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

Teknik direktörlüğe dünyaca ünlü antrenör Jose Mourinho'yu getiren Süper Lig devi Fenerbahçe, bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Fransa'nın Lille ekibini ağırlayacak. Mücadele EXXEN platformundan yayımlanacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı İspanyol hakem Jose Maria Sanchez yönetecek. Sanchez'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Inigo Prieto ile Juan Lopez Mir yapacak. Maçta dördüncü hakemlik görevini ise Guillermo Cuadra üstlenecek.

İLK MAÇI KAYBETTİK

İlk maçta rakibine deplasmanda 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, taraftarı önünde kendisini play-off turuna taşıyacak skoru almaya çalışacak. Fransız ekibine galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Oosterwolde ve 90+1. dakikada Edon Zhegrova kaydetmişti. Kanarya'nın tek golünü ise 79. dakikada frikikten İrfan Can Kahveci atmıştı.

İLK 11'LER

Fenerbahçe : Livakovic, Mert, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Szymanski, Mert Hakan Yandaş, Maximin, Tadic, Dzeko.

Lille: Chevalier, Gudmundsson, Alexsandro, Meunier, Andre, Gomes, Tiago Santos, Diakite, Cabella, Haraldsson, David.

TUR İÇİN İHTİMALLER

Fenerbahçe, Lille karşısında 2 ve daha farklı her türlü galibiyette adını bir üst tura yazdıracak. Lille'in galibiyeti ve beraberliğin Fransız ekibini play-off'a taşıyacağı eşleşmede, 1 farklı Fenerbahçe galibiyeti halinde ise maç uzayacak. 15'er dakikalık 2 uzatma devresinde skorun değişmemesi durumunda ise turu geçen ekibi seri penaltı atışları belirleyecek.

MAÇIN SONUCUNA GÖRE AVRUPA YOLCULUĞU

Fenerbahçe, Lille'i geçmesi durumunda play-off turunda Slavia Prag-Union Saint-Gilloise eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, ilk maçı 20 ya da 21 Ağustos'ta, rövanşı ise 27-28 Ağustos tarihlerinde yapacak. Fenerbahçe, bu rakibini de geçmesi halinde Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına kalacak. Sarı-lacivertliler, Lille'e elenmesi durumunda ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (1)

Barış O. B.:

Yılın kadrosunu kuracağız diyen Ali ve Acun kardeşler, şampiyonlar ligi için ölüm kalım maçına Mert Hakan'la çıkıyor. Vizyon bu kadar. Pardon, fıkra..

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