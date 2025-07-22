Jose Mourinho'dan olay Orkun Kökçü sözleri

Jose Mourinho'dan olay Orkun Kökçü sözleri
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Orkun Kökçü'nün Benfica'dan Beşiktaş'a transfer olması hakkında çok konulacak açıklamalar yaptı ve milli futbolcu için "Artık Bruno Lage'yi rahatsız etmeyecek." ifadelerini kullandı.

Süper Lig devi Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan Beşiktaşlıları kızdıracak açıklama geldi.

Jose Mourinho, Portekiz basınına gündeme dair açıklamalarda bulundu. Canal 11'e konuşan Mourinho, Portekiz'den transfer yapma olasılığına cevap verdi. Tecrübeli teknik adam, "İç piyasanın farkındayım ama gerçeklerin de farkındayım! Portekiz'de büyük hedefleri olan genç bir oyuncu için Türkiye'nin favori bir pazar olduğunu düşünmüyorum." dedi.

"ARTIK ONU RAHATSIZ ETMEYECEK"

Beşiktaş'ın Orkun Kökçü transferi hakkında da konuşan Mourinho, "Orkun Kökçü evine gidiyor, erken ayrılıyor.İyi kazanıyor ve artık Bruno Lage'yi rahatsız etmeyecek." ifadelerini kullandı.

NELER YAŞANDI?

Benfica forması giyen Orkun Kökçü, Auckland City maçında 62. dakikada oyundan çıktığı sırada teknik direktör Bruno Lage'ye tepki göstermişti.

Lage ile Orkun arasındaki tartışma saha kenarında devam etti ve o anlar yayına yansımıştı. Lage'nin de bu anlarda, 24 yaşındaki futbolcuya sus işareti yaptığı görülmüştü.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıİlker ÖZKUL:

Ben bu adam kadar boş konuşan birini görmedim

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