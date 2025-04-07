Jose Mourinho'dan Okan Buruk'a bomba gönderme: Hollywood izledi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile arasında geçen olaylar ile ilgili ilk kez konuştu.

"HOLLYWOOD'DAKİLER DE GÖRMÜŞTÜR"

3 maç ceza alan Mourinho, gelen soruya "1 görüntü 1.000 kelimeden çok daha iyidir. Ben şimdi size olayları anlatırsam benim versiyonum olur. Kelimelerin çok bir anlamı yok. Görüntüler konuşur. Herkes de görüntüleri gördü. Eminim Hollywood'dakiler de görmüştür" cevabını verdi.

"VERECEĞİM CEVAP TEHLİKELİ OLABİLİR"

Şampiyonluk yarışıyla ilgili gelen soru karşısında Portekizli teknik adam, "Şampiyonluk yarışı hakkında cevap vermek istemiyorum! Bunun hakkında vereceğim cevap tehlikeli olabilir!" ifadelerini kullandı.