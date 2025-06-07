Jose Mourinho'dan iddialarına yanıt

Süper Lig devi Fenerbahçe'deki geleceği tartışma konusu olan ve eleştirilerin hedefindeki Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, hakkındaki Inter iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

INTER İDDİALARI GÜNDEMDEYDİ

İtalyan basını, Simeone Inzaghi'nin Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Hilal'e gitmesinin ardından Jose Mourinho'nun Inter'in listesinde olduğu öne sürüldü. Jose Mourinho, Inter iddialarının asılsız olduğunu açıkladı.

"HABERLER DOĞRU DEĞİL"

Jose Mourinho, İtalyan basının yaptığı açıklamada "Inter'in beni aradığı yönündeki haberler doğru değil, büyük bir yalan! Hiçbir temas olmadı!" dedi.