Jose Mourinho'dan iddialarına yanıt

Jose Mourinho'dan iddialarına yanıt
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Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, eski takımı Inter'e döneceği iddialarına yanıt verdi. İtalyan basınından gelen iddiaları yalanlayan Mourinho, Inter'le hiçbir temasının olmadığını belirtti.

Süper Lig devi Fenerbahçe'deki geleceği tartışma konusu olan ve eleştirilerin hedefindeki Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, hakkındaki Inter iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

INTER İDDİALARI GÜNDEMDEYDİ

İtalyan basını, Simeone Inzaghi'nin Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Hilal'e gitmesinin ardından Jose Mourinho'nun Inter'in listesinde olduğu öne sürüldü. Jose Mourinho, Inter iddialarının asılsız olduğunu açıkladı.

"HABERLER DOĞRU DEĞİL"

Jose Mourinho, İtalyan basının yaptığı açıklamada "Inter'in beni aradığı yönündeki haberler doğru değil, büyük bir yalan! Hiçbir temas olmadı!" dedi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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