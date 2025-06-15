Jose Mourinho'dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe'ye gel

Jose Mourinho'dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe'ye gel
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Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, Tottenham Hotspur'da forma giyen eski öğrencisi Heung Min Son ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Gelecek sezon Süper Lig'de mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, bu doğrultuda transferde büyük oynamaya kararlı. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, eski öğrencisini gözüne kestirdi.

MOURINHO'DAN SON'A TELEFON

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Jose Mourinho, Heung-Min Son ile görüştü. Mourinho'nun Koreli yıldızı Fenerbahçe'ye çağırdığı, başarılı bir takımı beraber yaratmayı söylediği belirtilirken, yıldız ismin de Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı ifade edildi.

Jose Mourinho'dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe'ye gel

TOTTENHAM 30 MİLYON EURO İSTİYOR

Öte yandan Tottenham Hotspur'un da 32 yaşındaki oyuncu için istediği bonservis belli oldu. İngiliz kulübünün Uzak Doğu'daki anlaşmalar nedeniyle Heung Min Son transferinden 30 milyon euro bonservis istediği kaydedildi.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon 46 maçta forma giyen Son, 11 gol ve 12 asistlik performans sergiledi. Yıldız isim, takımının UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon olmasında büyük rol oynadı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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