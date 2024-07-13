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Jose Mourinho'dan Dusan Tadic'e yeni görev: Artık o mevkide oynayacaksın

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, yeni sezon öncesi Dusan Tadic ile taktik toplantısı yaptı. Mourinho, yaşından dolayı hızında düşüş yaşayan Tadic'i sol kanatta oynatmak istemediğini söyledi. Mourinho, Tadic'in saha içindeki rolünü önemsediğini söyleyerek kendisini 10 numara mevkisinde kullanmak istediğini söyledi. Tadic de bu talebe olumlu cevap verdi.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, yeni sezon öncesi takım içindeki taktiklerini oturtmaya başladı.

TADIC HAKKINDAKİ KARARINI VERDİ

Takımın yıldızı Dusan Tadic ile özel bir toplantı yapan Mourinho, yıldız oyuncuyu sol kanatta oynatmak istemediğini söyledi. İlerleyen yaşı nedeniyle hızında düşüş yaşayan Tadic'i kanatta kullanmak istemeyen Mourinho, yıldız oyuncuya kafasındaki taktiği anlattı.

"10 NUMARA OYNAYACAKSIN" DEDİ

Mourinho, Tadic'in saha içindeki rolünü önemsediğini söyleyerek kendisini 10 numara mevkisinde kullanmak istediğini söyledi. Tadic de bu talebe olumlu cevap verdi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Jose Mourinho Dusan Tadic Fenerbahçe Spor Haberler

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