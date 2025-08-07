Jose Mourinho'dan basın toplantısına damga vuran hareket

Jose Mourinho'dan basın toplantısına damga vuran hareket
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Jose Mourinho'dan basın toplantısına damga vuran hareket
Haber Videosu

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Feyenoord'a konuk oldu. 2-1 Hollanda ekibinin galibiyetiyle sonuçlanan maçın ardından teknik direktör Jose Mourinho, basın toplantısında konuştu. Mourinho'nun basın toplantısında mikrofona konan sinekle yaşadığı ilginç anlar dikkat çekti. Portekizli antrenör sineği eliyle öldürdü.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Feyenoord'a konuk oldu. 2-1 Hollanda ekibinin galibiyetiyle sonuçlanan maçın ardından teknik direktör Jose Mourinho, basın toplantısında konuştu.

SİNEĞİ ELİYLE ÖLDÜRDÜ

Jose Mourinho'nu basın toplantısında mikrofona konan sinekle imtihanı ekranlara yansıdı. Portekizli antrenör sineği eliyle öldürdü.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı

E-Devlet'i kontrol edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Haberler.com
500

Yorumlar (7)

Haber YorumlarıCan Yorumcu:

Bu adamı kilicdarogluna benzetiyorum, fener yine bildiğimiz fener taraftarı artık futboldan umudu kesmiş basketbol maçlarının peşinden giderek kendilerini avutur olmuş, çok şükür fenerli değilim.

Yorum Beğen44
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıhüseyin akgül:

çok saygısız ukala kendini bir halt sanıyor

Yorum Beğen39
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEmre Gök:

Bence tırlatıyor takıntıdan

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıO Z:

Hayvan hakları savunucuları linç eder seni Muro dikkat et.

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMGk:

Fenerbahçe tüm branşlar da ligin Arabistanı olmuş para çok taraftar baskısı hiç yok tam bir bostan... Galatasaray ile uğraşmaktan takımları ellerinden gitti

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sahte diploma soruşturmasıyla ilgili AK Parti'den ilk açıklama

Sahte diploma soruşturmasıyla ilgili AK Parti'den ilk açıklama
Türkiye ile Rusya arasında Sofia krizi patlak verdi

Güzel sporcu, Türkiye ile Rusya arasında krize neden oldu
Türkiye, Katar ve Suriye arasında 4 milyar dolarlık 'havalimanı' anlaşması

Türkiye ile Suriye arasında tarihi anlaşma! Miktarı öyle böyle değil
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.