Jose Mourinho'dan basın toplantısına damga vuran hareket
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Feyenoord'a konuk oldu. 2-1 Hollanda ekibinin galibiyetiyle sonuçlanan maçın ardından teknik direktör Jose Mourinho, basın toplantısında konuştu. Mourinho'nun basın toplantısında mikrofona konan sinekle yaşadığı ilginç anlar dikkat çekti. Portekizli antrenör sineği eliyle öldürdü.
SİNEĞİ ELİYLE ÖLDÜRDÜ
Jose Mourinho'nu basın toplantısında mikrofona konan sinekle imtihanı ekranlara yansıdı. Portekizli antrenör sineği eliyle öldürdü.