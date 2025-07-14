Jorge Jesus'un yeni adresi Al-Nassr oldu

2022-2023 sezonunda Fenerbahçe'yi de çalıştıran teknik direktör Jorge Jesus, kariyerine Suudi Arabistan'da devam edecek.

YENİ ADRESİ AL-NASSR OLDU

Portekizli teknik adam, yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun da formasını giydiği Al-Nassr ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

GEÇEN SEZONU İKİNCİ SIRADA TAMAMLAMIŞTI

Al-Hilal ile 2023-2024 sezonunda Suudi Arabistan Süper Kupası, Suudi Arabistan Kupası ve Pro Lig şampiyonluğuna imza atan Jesus, geçtiğimiz sezonu ise Al Ittihad'ın gerisinde ikinci sırada tamamlamış ve mavi-beyazlı ekiple yollarını ayırmıştı.