Jorge Jesus'un yeni adresi Al-Nassr oldu

Jorge Jesus'un yeni adresi Al-Nassr oldu
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Bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Nassr ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

2022-2023 sezonunda Fenerbahçe'yi de çalıştıran teknik direktör Jorge Jesus, kariyerine Suudi Arabistan'da devam edecek.

YENİ ADRESİ AL-NASSR OLDU

Portekizli teknik adam, yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun da formasını giydiği Al-Nassr ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Jorge Jesus'un yeni adresi Al-Nassr oldu

GEÇEN SEZONU İKİNCİ SIRADA TAMAMLAMIŞTI

Al-Hilal ile 2023-2024 sezonunda Suudi Arabistan Süper Kupası, Suudi Arabistan Kupası ve Pro Lig şampiyonluğuna imza atan Jesus, geçtiğimiz sezonu ise Al Ittihad'ın gerisinde ikinci sırada tamamlamış ve mavi-beyazlı ekiple yollarını ayırmıştı.

Kaynak: Haberler.com / Spor
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