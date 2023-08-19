Haberler

Jorge Jesus'un getirdiği King'e İsmail Kartal kapıyı gösterdi! Satış listesine konuldu

Spor Haberleri

Fenerbahçe, Jorge Jesus döneminde kadroya katılan Joshua King'i satış listesine koydu. Uygun bir teklif gelmesi durumunda sarı-lacivertliler, Norveçli yıldızın ayrılmasına onay verecek.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın planları arasında yer almayan Joshua King, takımdan ayrılıyor. Sarı-lacivertliler, Norveçli yıldızı satış listesine koydu.

SATIŞINA İZİN VERİLECEK

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Yabancı oyuncu sayısını azaltmak isteyen Fenerbahçe, Joshua King'i gözden çıkardı. Sarı-lacivertliler, uygun bir teklif gelmesi durumunda futbolcunun satışına izin verecek.

12 KEZ SKORA KATKI VERDİ

Geçen sezon takıma katılan King, Fenerbahçe formasıyla 31 maça çıktı. Norveçli yıldız, bu karşılaşmalarda 8 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

Haberler.com - Spor

Joshua King Fenerbahçe Spor Haberler

title