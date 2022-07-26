Jorge Jesus'un basın toplantısında kadın muhabire yaptığı hareketler sosyal medyada olay oldu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Şampiyonlar Ligi ön elemesinde oynanacak Dinamo Kiev maçı öncesi basın toplantısında sempatik tavırlarıyla dikkat çekti.

JORGE JESUS, MUHABİRİN SORUSUNU BEĞENDİ

Jorge Jesus basın toplantısında muhabir Ceren Dalgıç'ın sorduğu, "Rakip ilk maçta 30'un üzerinde faul yaptı. Baskılı oynamaya çalışarak sizin temponuzu kesmeye çalışmışlardı. Bu maçta da aynı baskıyı devam ettirecekler. Nasıl bir önlem alacaksınız, takımı nasıl hazırlarsınız" sorusunu oldukça beğenirken mimikleriyle bunu belli etti.

SOSYAL MEDYADA ÇOK KONUŞULDU

Basın toplantısının ardından alandan ayrılırken bir kez daha Ceren Dalgıç ile göz teması kuran Jorge Jesus, muhabire bir işaret daha yaparken sempatik tavırlarıyla sosyal medyada çok konuşuldu. Dalgıç'a ise sorduğu soru sebebiyle sosyal medyada tebrik mesajları yağdı.