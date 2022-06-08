Jorge Jesus'un akılalmaz kehaneti gerçek oldu! Dünya devi, Darwin Nunez'e servet ödeyecek - Haberler

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Jorge Jesus'un akılalmaz kehaneti gerçek oldu! Dünya devi, Darwin Nunez'e servet ödeyecek

Haberler.com - Spor
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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus'un Benfica'yı çalıştırırken transfer ettiği Darwin Nunez, Liverpool'a çok yakın. 24 milyon euroyla Portekizli hocanın kariyerindeki en pahalı transferi olan Nunez için İngiliz ekibi 100 milyon euroyu gözden çıkardı. Jesus daha önce Nunez için yaptığı açıklamada, "Onu rekor bedelle satacağız. Hızı, yüksek bitiriciliği, isabetli karar verme yeteneği... Benfica'nın en pahalı transferi oldu. Salgın sona erdiğinde en pahalı satışı da o olacak" demişti.

Jorge Jesus'un Benifca'yı çalıştırdığı dönemde 24 milyon euro bedelle Portekiz ekibine kazandırdığı Darwin Nunez, geçen sezon adeta şov yaptı. 41 maçta 34 gol atıp, 4 asist yapan futbolcu için Liverpool gözünü kararttı.

100 MİLYON EUROYU GÖZDEN ÇIKARDILAR

İngiliz basınında yer alan habere göre, Liverpool'un, Benfica'da geride kalan sezonda attığı gollerle dikkat çeken Darwin Nunez için yaklaşık 100 milyon euro'luk teklif yapmaya hazırlandığı aktarıldı.

Jorge Jesus'un akılalmaz kehaneti gerçek oldu! Dünya devi, Darwin Nunez'e servet ödeyecek

"REKOR BEDELLE SATACAĞIZ"

Jorge Jesus, David Nunez için yaptığı açıklamada, "Darwin Nunez'i rekor bedelle satacağız. Hızı, yüksek bitiriciliği, isabetli karar verme yeteneği... Benfica'nın en pahalı transferi oldu. Salgın sona erdiğinde en pahalı satışı da o olacak." demişti.

Haberler.com - Spor

Jorge Jesus Liverpool Benfica Spor Haberler

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