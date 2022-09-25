Jorge Jesus'un 100 milyon euroluk dev planı! Fenerbahçe'nin kasası dolup taşacak

Fenerbahçe'nin başına geçtiği günden bu yana takım üzerindeki olumlu etkisini her geçen gün hissettiren Jorge Jesus'un yeni hedefi belli oldu. Portekizli hoca, kulübün 7 genç futbolcusunun toplam değerini 100 milyon euro yapmayı hedefliyor.

Dünya futboluna birçok yıldızı kazandıran Jorge Jesus, Fenerbahçe'de de yeni starlar yaratmak için kolları sıvadı. Deneyimli hocanın, sarı-lacivertli kulüpte gerçekleştirmek istediği en önemli planlardan biri genç futbolcuların piyasa değerini yükselterek kulübün kasasını doldurmak.

HEDEF 100 MİLYON EURO

Sözcü'nün haberine göre Jorge Jesus bu sezon Osayi-Samuel, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Attila Szalai, Diego Rossi, Arda Güler ve Miguel Crespo'nun piyasa değerini toplam 100 milyon euroya çıkarmayı hedefliyor.

FENERBAHÇE'NİN KASASI DOLACAK

Portekizli hoca, İngiltere ve İtalya'dan gözlemcilerin izlediği yaş ortalaması 23 olan 7 futbolcunun toplam değerini 100 milyon euro çekmesi durumunda, sarı-lacivertli kulüp de bu isimlere gelen teklifleri bu baremden değerlendirecek. Olası bir satışta ise Fenerbahçe'nin kasasına ciddi miktarlar girecek.

JORGE JESUS İLE ÇALIŞANLAR PARLIYOR

Geçmiş dönemlerde Jorge Jesus ile birlikte çalışan Bruno Fernandes, Sporting'den Manchester United'a 63 milyon euroya;Ruben Dias, Benfica'dan Manchester City'e 71 milyon euroya ve Darwin Nunez ise Benfica'dan Liverpool'a 75 milyon euroya transfer olmuştu.