Jorge Jesus'u vatandaşı yaktı! Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Kadıköy'de tarihe geçti
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Galatasaray'ı Fenerbahçe karşısında ilk yarıda öne geçiren futbolcu Sergio Oliveira, sarı-kırmızılı kulübün tarihine geçti. Yıldız isim, Fenerbahçe'ye gol atan ilk Portekizli futbolcu oldu.
Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısı sarı-kırmızılıların üstünlüğüyle geçilirken gol perdesini açan Sergio Oliveira, fileleri havalandırarak tarihe geçti.
OLIVEIRA BOŞ POZİSYONDA AFFETMEDİ
Karşılaşmanın 32. dakikasında Mertens'in kullandığı kornerde kafalardan seken topa arka alanda Sergio Oliveira gelişine vurdu. Kaleyi bulan Portekizli futbolcu, fileleri havalandırdı.
TARİHİ GOL
Serigo Oliveira bu golle Galatasaray tarihine geçti. Yıldız futbolcu, Fenerbahçe filelerini havalandıran ilk Portekizli futbolcu oldu.
Sizce #Fenerbahçe - #Galatasaray #derbi mücadelesi nasıl sonuçlanır?— Haberler.com (@Haberler) January 6, 2023