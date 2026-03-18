Jorge Jesus'tan yıllar sonra gelen Ali Koç itirafı: Oyunculara bağırıyordu

Fenerbahçe'nin 2022-23 sezonu teknik direktörü Jorge Jesus, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Eski başkan Ali Koç ile yaşadığı bir anıyı ilk kez paylaştı. Beşiktaş derbisinde yaşananları anlatan Jesus, maç sonrası soyunma odasında Koç'un oyunculara bağırdığını ve kendisinin müdahale ettiğini ifade etti.

  • Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin 2022-23 sezonunda Beşiktaş derbisinde Valencia'nın kaçırdığı net fırsattan sonra takımın dağıldığını söyledi.
  • Jorge Jesus, Ali Koç'un Beşiktaş derbisi sonrası soyunma odasında oyunculara bağırdığını gördüğünü ve onu durdurduğunu belirtti.
  • Jorge Jesus, Ali Koç'un 7 yıllık başkanlık döneminde kazandığı tek kupayı kendisinin kazandırdığını ve takımı Avrupa Ligi'nde çeyrek finale taşıdığını ifade etti.

Fenerbahçe'nin 2022-23 sezonundaki teknik direktörü Jorge Jesus, sarı-lacivertli kulüpte görev yaptığı döneme dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Portekiz basınına konuşan deneyimli teknik adam, eski başkan Ali Koç ile yaşadığı çarpıcı bir anıyı ilk kez anlattı.

"ŞAMPİYONLUK O MAÇTA KAYMAYA BAŞLADI"

Record'a konuşan 71 yaşındaki teknik direktör, Beşiktaş derbisine değinerek şampiyonluk yarışında kırılma anını anlattı. Jesus, "Onca aksiliklere rağmen ligin bitimine 12 hafta kala liderin iki puan gerisindeydik. İlk yarıyı önde kapattık, rakip 10 kişi kaldı ama Valencia net fırsatı kaçırdı. O andan sonra takım dağıldı" ifadelerini kullandı.

"ALİ KOÇ OYUNCULARA BAĞIRIYORDU"

Maç sonrası yaşananlara da değinen Jesus, soyunma odasında yaşanan gerginliği şu sözlerle aktardı: "Maç bitince soyunma odasına indim ve başkanın oyunculara bağırdığını gördüm. Onu durdurdum. Kulübün patronu olabilir ama soyunma odasının patronu bendim. Bağırmayı bırakıp çıkması gerektiğini söyledim."

"KOVULACAĞIMI SANDIM, YENİ SÖZLEŞME TEKLİFİ GELDİ"

Yaşananların ardından Ali Koç'un kendisini ertesi gün ofisine çağırdığını belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Kovulacağımı düşünerek gittim ama bana yeni sözleşme teklif etti. Kabul etmedim ve sezon sonuna kadar devam ettim" dedi.

"TEK KUPAYI BEN KAZANDIRDIM"

Jesus, Fenerbahçe'deki performansına da vurgu yaparak, "Ali Koç'un 7 yıllık başkanlık döneminde kazandığı tek kupayı ben kazandırdım. Takımı ayrıca Avrupa Ligi'nde çeyrek finale taşıdım" ifadelerini kullandı.

Alper Kızıltepe
