Jorge Jesus'tan Süper Lig için herkesi şaşırtan öneri: Şampiyonluk için play-off oynanmalı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Portekiz basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Deneyimli hoca deprem felaketinden sonra ligden çekilen Gaziantep ve Hatayspor ile karşılaşacak rakiplere puan verilmemesi gerektiğini belirtirken, "Bu maçlar yok sayılmalı. Daha sonra Süper Lig'in en iyi 4 takımı şampiyonluk için bir play-off oynamalı. Bu seçeneğin uygulanabilirliğiyle ilgili herhangi bir fikrim yok." dedi.

Türkiye'nin yaşadığı deprem felaketinin ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Portekiz basınından A Bola'ya çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"BU MAÇLAR YOK SAYILMALI"

Jorge Jesus yaptığı açıklamada, "Futbol yaşanan trajediden daha önemli değil ama skor tablosu da bozuldu. Alternatif ne olabilir? Puanlar sahada kazanıldığı için bundan sonra Gaziantep ve Hatayspor ile karşılaşacak rakiplere puan verilmemeli. Bu maçlar yok sayılmalı." dedi.

"EN İYİ 4 TAKIM ŞAMPİYONLUK İÇİN PLAY-OFF OYNAMALI"

Play-off sisteminin getirilmesini öneren Portekizli hoca, "Daha sonra Süper Lig'in en iyi 4 takımı şampiyonluk için bir play-off oynamalı. Bu seçeneğin uygulanabilirliğiyle ilgili herhangi bir fikrim yok." ifadelerini kullandı.