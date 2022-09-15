Jorge Jesus'tan herkesi şaşırtan tercihler! Rennes-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu

UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci maçında Fenerbahçe, Rennes'e konuk oluyor. Saat 22.00'de oynanacak mücadeleyi Belaruslu hakem Aleksei Kulbakov yönetecek. Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu.

Rennes ile Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci maçında Roazhon Park'ta karşı karşıya geliyor. Gruplara Dinamo Kiev galibiyetiyle başlayan temsilcimiz, Fransız ekibi karşısında da liderlik yolunda avantaj sağlayacağı bir skor kazanmak istiyor.

EKSİKLER

Fenerbahçe'nin UEFA listesinde 5 isim yer almıyor. Sarı-lacivertlilerde Türkiye Futbol Federasyonu tescil listesine dahil edilmeyen Lemos, Novak ve Bruma ile sakatlığı bulunan Nazım Sangare UEFA listesine yazılmadı. Bu oyuncuların yanı sıra, golcü oyuncu Serdar Dursun da listede bulunmuyor.

İŞTE İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Osayi-Samuel, Henrique, Szalai, Peres, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, İsmail Yüksek, Lincoln, King, Batshuayi

Rennes (Muhtemel): Mandanda, Traore, Rodon, Theate, Meling, Majer, Ugochukwu, Bourigeaud, Sulemana, Gouiri, Terrier