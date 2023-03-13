Jorge Jesus'tan Fenerbahçe taraftarını ateşleyen Sevilla paylaşımı: Şansımız olduğuna inanıyoruz
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Sevilla ile oynanacak rövanş maçına ilişkin paylaşım yaptı. Portekizli hoca, kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum alan paylaşımında "Sevilla'ya karşı ikinci maçta şansımız olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Sevilla'ya 2-0 mağlup olmuştu. Turu zora sokan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus'tan taraftarı ateşleyen bir paylaşım geldi.
"ŞANSIMIZ OLDUĞUNA İNANIYORUZ"
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevilla'ya karşı ikinci maçta şansımız olduğuna inanıyoruz" ifadelerini" kullandı.
RÖVANŞ 16 MART'TA KADIKÖY'DE
Sarı-lacivertli taraftarlar, bu paylaşıma kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni ve yorumda bulundu. Fenerbahçe, Sevilla ile 16 Mart Perşembe saat 20.45'te Kadıköy'de rövanş maçına çıkacak.