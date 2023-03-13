Jorge Jesus'tan Fenerbahçe taraftarını ateşleyen Sevilla paylaşımı: Şansımız olduğuna inanıyoruz

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Sevilla ile oynanacak rövanş maçına ilişkin paylaşım yaptı. Portekizli hoca, kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum alan paylaşımında "Sevilla'ya karşı ikinci maçta şansımız olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.